Раненных в Донецке корреспондентов «Известий» отправили на лечение в Москву

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 18 0

Журналисты выразили слова благодарности врачам за их работу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Раненные в Донбассе корреспонденты «Известий» Евгений Быковский и Алексей Полторанин отправляются в Москву на лечение.

Находясь в карете скорой помощи, Полторанин выразил благодарность врачам, которые, по признанию журналиста, починили его после полученного ранения.

«(Врачи. — Прим. ред.) прооперировали живот, вытащили осколок небольшой, буквально четыре миллиметра. Осталось долечить руку и ногу. Там тоже есть осколки», — сказал корреспондент.

Слова благодарности выразил и Быковский. Он рассказал, что ему зашили печень, пробитую насквозь «шариками из кассетного РСЗО HIMARS».

«Спасибо всем, кто занимался моей жизнью, спас мою жизнь. Потому что было пробито легкое, печень, множественные осколочные ранения», — сказал журналист.

Группа журналистов «Известий» попала под обстрел украинских войск в Донецке во время работы. В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территории ДНР, в результате которых пострадали представители СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 7 ноября ВСУ трижды ударили по Донецку из РСЗО. Согласно последним данным, число жертв достигло 20.

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