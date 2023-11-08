В Бурятии пресечена деятельность пособника разведки Украины

ФСБ задержала в Бурятии мужчину за склонение военных РФ к переходу в ряды ВСУ
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Бурятии пособника разведки Украины, который склонял участников спецоперации к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.
Мужчина использовал заведомо ложные данные с целью дискредитировать ВС РФ. Подозреваемый обещал военным организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины и полка «Азов»*. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Украине.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
- 8 нояб
- «Не будет доминировать»: танки Abrams оказались уязвимы перед оружием ВС РФ
- 8 нояб
- В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО
- 8 нояб
- Снайперы — мастера точной стрельбы! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 нояб
- В США поддержали законопроект о передаче Украине активов России
- 8 нояб
- Чтобы было больше жертв среди мирных жителей: ВСУ используют террористические методы
- 8 нояб
- Никакой погрешности: как выглядит работа российских снайперов под Угледаром
- 7 нояб
- Раненных в Донецке корреспондентов «Известий» отправили на лечение в Москву
- 7 нояб
- ВСУ трижды ударили по Донецку из РСЗО: число жертв достигло 20
- 7 нояб
- Уже не до Украины: главы МИД G7 собрались в Японии для обсуждения Ближнего Востока
- 7 нояб
- Оказывают давление: о чем шеф Пентагона попросил конгресс США в тайном письме
Читайте также
93%
-0.62 98.79
-0.22
Нашли ошибку?