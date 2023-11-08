В Бурятии пресечена деятельность пособника разведки Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

ФСБ задержала в Бурятии мужчину за склонение военных РФ к переходу в ряды ВСУ

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Бурятии пособника разведки Украины, который склонял участников спецоперации к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

Мужчина использовал заведомо ложные данные с целью дискредитировать ВС РФ. Подозреваемый обещал военным организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины и полка «Азов»*. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Украине.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Тема:
Спецоперация
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