Многие факторы на фронте играют против киевского режима.

Украина никогда не сможет одолеть ядерную державу в лице России, в этом конфликте уже близится переломный момент. Об этом заявил депутат чешского парламента Радован Вих в беседе с изданием Parlamentní listy.

«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — сказал он.

Кроме того, сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осознает, что боеспособность армии Украины почти иссякла. Так, на исходе людские, финансовые и материальные ресурсы. Вместе с тем Запад все меньше хочет помогать Киеву. И все это играет на руку России, заключил Вих.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому на Украине.