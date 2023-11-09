Белый дом: США израсходовали 96% всех средств для поддержки Украины

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У Зеленского, кажется, возникли новые проблемы.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Белом доме заявили, что на 96% израсходовали свои возможности помощи Украине. Включая и поставки оружия.

Что тогда скрывается в оставшихся 4% — даже представить сложно. В США уже не скрывают: чтобы нарастить помощь Киеву — нужно включать печатный станок. А ведь пока есть страны и поважнее. Например, Израиль.

Тем временем Белый дом, кажется, ищет альтернативные способы по финансированию киевского режима. Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о передачу Украине российских активов.

В ответ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в России средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Как он будет работать — читайте в нашем материале.

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