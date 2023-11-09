«Настоящая дорога смерти»: как палестинцы бежали с севера на юг сектора Газа

Гуманитарный коридор работал всего два часа — они буквально шли под дулами автоматов израильских военных.

Накануне на два часа израильские военные открыли гуманитарный коридор, по которому жители севера сектора Газа могли уйти на юг региона. Семьям с маленькими детьми на руках пришлось идти пешком десятки километров. Страшнее было то, что они увидели по дороге. Наш корреспондент в секторе Газа Мохамед Бельбесси продолжит.

В этот район с разрешения израильских военных устремились десятки тысяч палестинцев. Так называемый гуманитарный коридор был открыт всего два часа. Люди не успели собрать вещи, взяли в дорогу только самое необходимое. Им просто пришлось бежать от смерти, поднимая руки и белые флаги перед израильскими танками. Шли под дулами автоматов и танковых орудий.

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Большим везением считается такой вид транспорта: тележка, в которую запряжен ослик. Но большинство тех, кто воспользовался гуманитарным коридором, шли по жаре пешком десятки километров. Старики, больные, женщины и дети — не смогли воспользоваться транспортом, израильская армия запретила пользоваться автомобилями. Обессиливших людей подбирали грузовики уже в конце дороги, которая связывает север и юг сектора Газа.

Израильские военные уже разделили сектор Газа на север и юг. А коридор выхода — трасса Салах ад-Дин. Именно ее называют «дорогой смерти». В конце октября трассу блокировали израильские танки и расстреливали всех, кто попадался на пути.

В ближневосточной миссии ООН говорят, что уже ничем не могут помочь беженцам: центры временного размещения переполнены. Но людей, покинувших свои дома, становится все больше и больше. И они не могут найти безопасное место для себя и своих детей.

После такой дороги единственное желание тысяч палестинцев — получить хотя бы немного питьевой воды и место для ночлега.