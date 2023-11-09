Сшитые «матерями» одеяла помогли бойцам армии России выйти из окружения

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 571 0

В Сысерти женщины шьют маскировочные одеяла и теплые вещи для участников СВО

Сшитые «матерями» одеяла помогли бойцам армии России выйти из окружения

Фото: © РИА Новости / Константин Морозов

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Тема:
Спецоперация

Эти женщины спасают жизни десяткам наших солдат.

С началом СВО вокруг наших бойцов сплотилась вся страна. Кто-то жертвует деньги на необходимое солдатам снаряжение, а другие сами взялись за нитку с иголкой и своими руками шьют вещи для наших ребят.

Именно этим и занимается общество «Тепло матерей» из небольшого города Сысерть Свердловской области. Как пишет издание URA.RU, местные женщины уже больше года снабжают фронт «одеялами-невидимками» и другими необходимыми вещами.

Основательницей фонда является Лариса Мухлыкина — в прошлом начальник управления культуры в Сысерти. В сентябре 2022 года у женщины появилась мысль, что бойцы на передовой нуждаются в тепле, поэтому она дала объявление в соцсетях о том, что ей нужны неравнодушные помощницы.

«Я пригласила всех неравнодушных принять участие в акции „Тепло матери“. Кто шьет — будет шить, кто вяжет, будет вязать, а кто не вяжет и не шьет, будет покупать и приносить. Как-то сразу нас познакомили с Татьяной Сосниной из села Патруши, которая накроила ткань на балаклавы и искала, кто бы мог их отшить. Мы взялись за это дело, за два-три дня отшили 800 балаклав. Так и начинали», — рассказывает она.

Со временем количество желающих поучаствовать в добром деле увеличилось, и разовая акция превратилась в настоящее волонтерское движение, которое сегодня насчитывает больше 100 человек. Женщины распределяют обязанности в зависимости от своих умений: кто-то шьет, кто-то кроит, а кто-то плетет маскировочные сети.

Солдаты с передовой пишут письма благодарности, говоря, что им наконец-то тепло в таких тяжелых условиях. Главной гордостью команды Мухлыкиной являются «одеяла-невидимки».

Они созданы для маскировки от дронов и тепловизоров, так как поглощают тепло. Их можно объединять в большие полотна, чтобы прикрыть сразу несколько человек, или и вовсе замаскировать блиндаж.

Недавно благодаря этим одеялам 16 бойцов на сватовском направлении вышли живыми из окружения. По словам матерей, их одеяла пользуются большим спросом на фронте, а командиры выдают их солдатам под роспись.

«Моя мама в годы Великой Отечественной войны с 14 лет работала на заводе, отливала снаряды. А вечерами вязала носки для солдат на фронте. Мое поколение воспитано на подвиге отцов, и в голове есть эта установка — наши мамы помогали бойцам, и мы будем. Это генетика», — делится основательница «Тепла матерей».

Схожая мотивация движет и остальными «матерями». Всего у нескольких из них родственники сейчас находятся на фронте — остальные просто хотят помогать своим соотечественникам для достижения общей цели. Бойцы очень ценят труд женщин и даже приезжают навестить их, получая в подарок теплые вещи, шапки и объятия.

«Оказывается, для мальчиков это так важно! Обнимайте их чаще», — подытоживает Мухлыкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне СВО.

Тема:
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