Одна из главных причин успешного наступления — эффективная и слаженная работа бойцов.

Внезапный сбой в спутниках Starlink Илона Маска помог российским военным успешно начать наступление под Харьковом, заявил полковник Виктор Баранец. Военный уверен, что это не простое совпадение, а часть плана командования ВС РФ, о чем он сообщил KP.RU.

Баранец назвал одним из главных причин успехов российской армии — использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под Харьковом. Именно благодаря ей прямо перед наступлением были «ослеплены» спутники Starlink Илона Маска. В итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли в реальном времени отслеживать перемещение войск противника.

«А у нас по этой части на любой вкус создан целый выводок систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые превосходят зарубежные образцы», — отметил полковник.

В подтверждение своих слов он привел публикацию в американской газете The Washington Post, где журналисты признали, что в потере координации ВСУ под Харьковом виновны российские радиоэлектронные помехи. Военный также напомнил, как в апреле прошлого года Илон Маск жаловался на российские РЭБ, из-за которых украинские войска тоже «ослепли».

В итоге ВС РФ освободили уже не менее 12 населенных пунктов, успешно продвигаясь вглубь вражеской территории. Главная цель этого наступления — создание буферной зоны, чтобы украинские боевики больше не могли обстреливать Белгородскую область.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обеспокоены провалами ВСУ — лучшим подразделениям просто не хватает времени на восстановление и отдых.