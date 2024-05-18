«Не только там»: как успехи России в Харьковской области отразились на всей зоне СВО
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
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Бойцы РФ мощно продвигаются и освобождают пункт за пунктом.
Украинские боевики начали перебрасывать свои резервы в Харьковскую область. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил военный эксперт — капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — отметил военный.
Дандыкин поделился своим наблюдением — каждый день в брифинге Министерства обороны подчеркивается, что потери противника увеличиваются. Последнюю неделю в Харьковской области ведутся серьезные бои.
«Я думаю, что ближайшие дни все покажут. Сейчас не только там наносят удары. Линия фронта по всей длине увеличивается», — сообщил военный эксперт, отметив, что наши бойцы продвигаются по харьковскому направлению и освобождают пункт за пунктом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия смогла ослепить Starlink под Харьковом. Одна из главных причин успешного наступления — эффективная и слаженная работа бойцов.
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