Эпичные моменты наших побед в Запорожской области попали на видео.

Российские десантники в ходе боевой работы на гаубицах Д-30 уничтожили группу пехоты украинских боевиков в районе поселка Вербовое в Запорожской области. Эпичными кадрами поделились в Министерстве обороны РФ.

Во время ведения разведки с воздуха крымские десантники обнаружили пехоту ВСУ, которая в этот момент пыталась закрепиться на важных позициях и спрятаться в блиндажах неподалеку от поселка Вербовое в Запорожской области.

Разведка незамедлительно передала информацию и координаты на пункт управления артиллерией для уничтожения вражеской группы. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 оперативно уничтожили группу пехоты боевиков.

«Боевая работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику», — рассказали в Министерстве обороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что МО РФ назвало слабые стороны трофейной западной техники. Российские военные специалисты тщательно изучили захваченные на полях СВО танки и другую бронетехнику противника.