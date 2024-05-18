Десантники РФ уничтожили группу пехоты украинских боевиков у поселка Вербовое

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

МО РФ: Крымские десантники сорвали ротацию войск ВСУ у поселка Вербовое

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эпичные моменты наших побед в Запорожской области попали на видео.

Российские десантники в ходе боевой работы на гаубицах Д-30 уничтожили группу пехоты украинских боевиков в районе поселка Вербовое в Запорожской области. Эпичными кадрами поделились в Министерстве обороны РФ.

Во время ведения разведки с воздуха крымские десантники обнаружили пехоту ВСУ, которая в этот момент пыталась закрепиться на важных позициях и спрятаться в блиндажах неподалеку от поселка Вербовое в Запорожской области.

Разведка незамедлительно передала информацию и координаты на пункт управления артиллерией для уничтожения вражеской группы. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 оперативно уничтожили группу пехоты боевиков.

«Боевая работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику», — рассказали в Министерстве обороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что МО РФ назвало слабые стороны трофейной западной техники. Российские военные специалисты тщательно изучили захваченные на полях СВО танки и другую бронетехнику противника.

Тема:
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