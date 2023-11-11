Прибыли по сигналу: какие тайные документы о связи Украины и США пытались уничтожить в ЛНР
Неизвестные в ЛНР пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Какую информацию содержали эти бумаги? Что еще скрывают Киев и Вашингтон?
В Северодонецке ЛНР неизвестные пытались уничтожить в документы, в которых указывается информация о взаимодействии полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб Луганской Народной республики.
«Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — говорится в сообщении.
В обнаруженных документах среди прочего есть списки сотрудников украинской полиции, в том числе кинологической службы. Они участвовали в совместных учениях с ФБР на Украине и выезжали на это обучение за границу.
Например, в одном из документов говорится о телеграмме, поступившей на направление на обучение во Львов. Причем эти тренировки проводит ФБР.
Ранее 5-tv.ru писал о совместной работе ФБР и спецслужб Украины. Они боролись с пророссийскими аккаунтами в соцсетях.
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