«Убили моих родителей»: почему Израиль бомбит жилые дома и мечети в секторе Газа

Израильские военные отчитались, что за последний месяц атаковали 14 тысяч целей — это мечети, детские сады и жилые дома.

Америка разрывается между собственными проблемами и необходимостью поддерживать реноме гегемона. На все денег не хватает. Израиль отвлекает внимание: его армия все глубже входит в кварталы Газы и операция затягивается на неопределенный срок.

На этой неделе один из ультраправых министров, заявил, что одним из вариантов избавиться от ХАМАС был бы удар ядерной бомбой. Ведь в Газе нет невинных людей. Сам Нетаньяху попытался сгладить возмущение, но осадок остался.

Тем более, что заявление прозвучало в день борьбы с антисемитизмом и расизмом, его отмечают в память о Хрустальной ночи, когда в Германии начались еврейские погромы,

Получается — все с ног на голову, и уже другая сторона готова так же радикально решить палестинский вопрос. Из сектора Газа передает корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита.

Удары становятся сильнее с каждым днем, тысячи жертв и пострадавших. В основном это мирные жители, среди которых очень много детей.

На этих кадрах момент удара ВВС Израиля по мечети на юге Сектора Газа. Здесь — последствия прилета по детской больнице в северной части палестинской автономии. Авиация работает по всей территории эксклава.

Тем мирным жителям, кто остался в живых после бомбовых ударов, идти некуда. С одной стороны сектора Газа — Израиль, с другой — Египет, которому совсем не нужны миллионы беженцев.

Бейт-Лахия. Город на севере Сектора Газа. Очевидцы сняли череду взрывов около местной больницы.

«Тут была целая улица с пятиэтажками. В каждом доме жили по несколько семей. Здания упали прямо им на головы», — жалуется переселенец Ахмад Мханна

«Мы спали и на нас начали падать ракеты. Мы побежали помогать соседям и нашли только их останки», — сокрушается местный житель Халил Джабр.

В самом госпитале заявили, что полностью прекратят работу в течение суток, потому что топливо для дизельных генераторов на исходе. Снабжение полностью парализовано из-за бомбежек.

Зеленые коридоры для эвакуации мирного населения существуют только на словах. На самом же деле эти дороги точно так же обстреливаются, как и сама Газа. У египетской границы собрались более 80 россиян, которые ждут открытия КПП «Рафах», чтобы добраться до Каира, а уже оттуда вернуться на Родину.

«Говорили, будет зеленый коридор, но тоже бомбили, еле смогли добраться», — рассказывает россиянка.

Палестинская автономия — одно из самых густонаселенных мест на планете. Пять тысяч человек на квадратный километр. Для сравнения: в Израиле в десять раз меньше. И вот теперь на эту агломерацию падают десятки тонн взрывчатки.

Домом для большинства теперь стали лагеря беженцев. Но даже там люди подвергаются обстрелам. Очевидцы сняли эти жуткие кадры сразу после ракетного удара. Осколками убило и покалечило сотни мирных жителей.

По данным палестинского Минздрава, погибли больше 11 тысяч человек. Каждый третий — ребенок. Эта девочка, которая чудом выжила при очередном ударе еще не знает, что у нее не осталось родных. Сейчас она находится под присмотром медиков.

«Я тоже хочу помогать людям, когда вырасту», — говорит ребенок.

Армия Израиля разрезала палестинскую автономию на две части: северную сейчас берут в кольцо, именно там идут самые ожесточенные бои с боевиками ХАМАС. Исламисты выкладывают в сеть видео уличных боев с подразделениями ЦАХАЛ.

Стоянку израильской бронетехники обстреляли из минометов. После этого боевики вплотную подошли к еврейской бронетехнике с ручными гранатометами.

ХАМАС скрывается в подземных ходах. Под Газой построили настоящий подземный город. Именно его и пытается уничтожить ЦАХАЛ. Но с воздуха, разрушая гражданские объекты. В итоге два миллиона человек остались без питьевой воды, средств гигиены и медпомощи. Сотни детей лишились родителей.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в секторе вспышка инфекционных заболеваний. Два миллиона человек остались без питьевой воды, средств гигиены и медпомощи. Сотни детей лишились родителей.

«Мы спали, когда на наш дом напали. Убили моих родителей и братьев. Мою бабушку ранили», - рассказывает слишком рано повзрослевшая девочка.

Израильские военные отчитались, что за последний месяц атаковали 14 тысяч целей — это мечети, детские сады и жилые дома. Израиль объясняет это тем, что под зданиями находились входы в подземные укрытия боевиков. Правда, как это повлияло на боеспособность самого ХАМАС и какие потери несут вооруженные исламистские формирования, остается за официальными сводками.

Между воздушными тревогами люди выходят на улицы из своих укрытий. Но в любой момент израильская армия может ударить по дому или по площади, посчитав, что здесь находится кто-то из полевых командиров. За последние несколько недель жители уже привыкли с массированным ударам с воздуха.