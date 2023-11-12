«Следующая фаза»: в США заявили о новой опасности для Украины
WSJ: новая фаза конфликта на Украине крайне опасна для Киева
Фото: REUTERS / Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Россия успешно поставила свою экономику на военные рельсы, и если конфликт затянется, то у Киева не останется никаких шансов.
Начало нового этапа украинского конфликта становится крайне опасным для киевского режима на фоне наращивания военных мощностей Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины», — написано в статье.
Авторы указывают на то, что первые лица на Украине уже признают это. По их оценкам, в «длительной войне» у России, которая поставила экономику на военные рельсы, больше преимуществ.
В материале авторы обратили внимание, что РФ нарастила производство беспилотных летательных аппаратов, а также ракет и тяжелой техники. Но и без этого, пишут они, у Москвы в арсенале осталось много оружия, чего нельзя сказать про Киев. Украинская сторона сильно зависти от своих западных партнеров и ощущает на себе дефицит боеприпасов.
ВСУ также ощущают острую нехватку живой силы. Из-за этого командирам приходится бросать операторов и экипажи танков на передовую.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ от ракетного удара.
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