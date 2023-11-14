«Они знают»: США хотят обвинить Украину в теракте на «Северных потоках»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 67 0

GT: США хотят обвинить Украину в теракте на «Северных потоках» для диалога с РФ

«Они знают»: США хотят обвинить Украину в теракте на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Подрыв газопровода — камень преткновения в отношениях двух крупных держав. Неужели Джо Байден хочет восстановить нормальный диалог с Россией?

США и их союзники на Западе хотят снять с себя ответственность за теракт на нитках газопровода «Северный поток» и переложить вину на Украину. Об этом пишет издание Global Times.

«Они (США и Европа — Прим. ред.) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность», — цитирует газета китайского аналитика Цюй Хэна.

По мнению эксперта, США с Западом рассчитывают на восстановление отношений с Россией, но это невозможно, пока вина за теракт на «Северном потоке» полностью на них. Хэн подчеркивает, что в таком случае подрыв газопровода — камень преткновения.

И, кроме того, это не только вопрос противостояния Украины, России и НАТО, но и серьезный теракт против критически важного объекта. В случае признания вины США и Западу придется платить компенсацию, это вторая причина, по которой они хотят снять с себя ответственность.

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Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»

Теракт на нитках газопровода «Северный поток»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Недавно, 11 ноября, стало известно, что курировать теракт мог экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Роман Червинский. С такой версией выступила газета The Washington Post. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, зявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о причастности своих подчиненных к подрыву «Северных потоков», и это вызывает опасения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Дмитрия Пескова, после диверсий на «Северных потоках» следует внимательно прислушаться к заявлениям США насчет проекта «Арктик СПГ — 2».

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