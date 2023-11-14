Не признавал вину: что стало с организатором убийства Политковской

Осужденный за организацию убийства Политковской помилован и отправлен в зону СВО
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Он никогда не считал себя виновным в гибели журналистки.
Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской экс-оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик в беседе с ТАСС.
«По моей информации, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны РФ, после чего был помилован президентом», — сказал он.
После истечения первого контракта он продолжил службу в ВС РФ, а сейчас у него новый контракт, по которому он занимает одну из руководящих должностей в боевом подразделении, участвующей в спецоперации на Украине.
Михальчик подчеркнул, что Хаджикурбанов с самого начала и по сей день не считает себя виновным. Нет никаких доказательств его причастности к убийству Политковской.
Дело об убийстве журналистки Анны Политковской
Общественный деятель и журналистка Анна Политковская скончалась 7 октября 2006 года. Ее убили в лифте собственного дома в центре столицы. Причастных к преступлению, в том числе Хаджикурбанова, осудили в 2014 году. Двоим дали пожизненные сроки, еще трем исполнителям — от 12 до 20 лет колонии.
Стоит отметить, что Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы, хотя в 2009 году суд присяжных признал его невиновным. Также фигурантом по делу проходил экс-сотрудник ГУВД Москвы, который, как выяснилось, помогал злоумышленникам. Он получил 11 лет тюрьмы.
В декабре 2021-го президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал все возможное для раскрытия убийств Анны Политковской и политика Бориса Немцова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков рассказал о помиловании заключенных, участвующих в СВО на Украине.
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