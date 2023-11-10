«Под пулями и снарядами»: Песков о помиловании заключенных, участвующих в СВО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Песков: осужденные искупают преступление в СВО кровью на поле боя

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Кремле рассказали, как происходит процедура помилования граждан, принявших решение отправиться в зону спецоперации на Украине.

Существует два варианта для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Для помилования есть в РФ определенная процедура — признание вины осужденным. Причем сначала это происходит на уровне Федеральной службы исполнения наказаний, потом региона и федерального округа, затем центральной комиссии, после чего соответствующие документы передаются президенту России Владимиру Путину. Однако есть и второй путь — искупление кровью.

«Они искупают кровью свои преступления на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь», — сказал Песков.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что 3 ноября для заключенных в РФ ввели особый воинский учет. Осужденные теперь тоже попадают в базу данных военкоматов.

Тема:
Спецоперация
10 нояб
В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
10 нояб
Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях
10 нояб
«Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине
10 нояб
«Повышает градус»: в Кремле оценили последние заявления Зеленского о конфликте
10 нояб
«Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор
10 нояб
«В оружии не соображаю»: военнопленный рассказал, как после тюрьмы попал в ВСУ
10 нояб
«Без особой поддержки»: в США назвали роковую ошибку боевиков ВСУ
10 нояб
«Сумасшедшие»: в ФРГ жестко ответили на шутку Зеленского про «планету — собакам»
10 нояб
«Единственный финал»: руководству Украины указали на начало конца
10 нояб
«Знак для армии Зеленского»: как ВС РФ сорвали планы ВСУ в Херсонской области
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

16:56
«Неудобное положение»: как аборты помогли демократам в США победить на выборах
16:54
Юлия Барановская: «Не от многих родных буду что-то есть с рук»
16:52
Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей
16:45
В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
16:42
«Самая обаятельная и привлекательная»: что стало с главными актерами советской классики
16:27
Здоровье будет «хромать»: какие ТОП-5 ошибок убивают сон

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
«Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд