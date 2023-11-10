«Под пулями и снарядами»: Песков о помиловании заключенных, участвующих в СВО

В Кремле рассказали, как происходит процедура помилования граждан, принявших решение отправиться в зону спецоперации на Украине.

Существует два варианта для помилования осужденных, в том числе по тяжким статьям, участвующих в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Для помилования есть в РФ определенная процедура — признание вины осужденным. Причем сначала это происходит на уровне Федеральной службы исполнения наказаний, потом региона и федерального округа, затем центральной комиссии, после чего соответствующие документы передаются президенту России Владимиру Путину. Однако есть и второй путь — искупление кровью.

«Они искупают кровью свои преступления на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь», — сказал Песков.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что 3 ноября для заключенных в РФ ввели особый воинский учет. Осужденные теперь тоже попадают в базу данных военкоматов.