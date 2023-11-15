ВС РФ взяли позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления

Штурмовая группа ивановских десантников взяла под контроль все позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления. После удара ствольной артиллерии бойцы атаковали укрепления противника и заняли огневые рубежи.

А на купянском направлении боевые задачи решают расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С». Они разбивают оборонительные сооружения и пункты управления, а также выводят из строя технику.

Удары наносятся и корректируются с помощью беспилотников. После каждой атаки расчеты меняют дислокацию, чтобы не попасть под ответный удар.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как армия России использует пушку «Рапира» в зоне СВО.