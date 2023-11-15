ВС РФ взяли позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления
Улучшить положение на передовой удалось благодаря мужеству бойцов и поддержке артиллерии.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Штурмовая группа ивановских десантников взяла под контроль все позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления. После удара ствольной артиллерии бойцы атаковали укрепления противника и заняли огневые рубежи.
А на купянском направлении боевые задачи решают расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С». Они разбивают оборонительные сооружения и пункты управления, а также выводят из строя технику.
Удары наносятся и корректируются с помощью беспилотников. После каждой атаки расчеты меняют дислокацию, чтобы не попасть под ответный удар.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru показывал, как армия России использует пушку «Рапира» в зоне СВО.
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