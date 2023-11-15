Точно в цель: истребители Су-34 методично уничтожают позиции ВСУ
Истребители Су-34 уничтожают позиции ВСУ в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Экипажи бомбардировщиков ежедневно совершают по несколько боевых вылетов, ликвидируя десятки целей.
Наши летчики продолжают громить позиции противника на разных участках фронта. Экипажи бомбардировщиков Су-34 ежедневно совершают по несколько боевых вылетов, уничтожая десятки целей — корреспондент «Известий» Ксения Солдатова выяснила, как им это удается.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что американскую Bradley ликвидировали в зоне СВО.
- 15 нояб
- В тот же батальон: на Украине боевика отправили на фронт после дезертирства
- 15 нояб
- «Перепутали дорогу»: два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ
- 15 нояб
- Иностранцам интересно: почему РФ не поставляет за рубеж дрон-камикадзе «Ланцет»
- 15 нояб
- Получили по заслугам: американскую Bradley ликвидировали в зоне СВО
- 15 нояб
- «Украина разваливается»: Зеленскому посоветовали пойти на сделку с РФ
- 15 нояб
- Артиллеристы ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта на краснолиманском направлении
- 15 нояб
- Уникальный бронепоезд «Енисей» защищает Донбасс: лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 нояб
- ВС РФ взяли позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления
- 14 нояб
- Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта
- 14 нояб
- Бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий
Читайте также
93%
-0.86 97.78
-0.75
Нашли ошибку?