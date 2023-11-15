Получили по заслугам: американскую Bradley ликвидировали в зоне СВО

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Спецназ «Сибирь» уничтожил БМП ВСУ под Клещеевкой после долгой охоты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бронемашина вела огонь по бойцам одной из наших пехотных групп.

На авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley. Бронемашина вела огонь по бойцам одной из наших пехотных групп — и после отстрела боекомплекта экипаж попытался уйти с передовой линии.

В этот момент в БМП и прилетел FPV-дрон. Боевики ВСУ даже не пытались эвакуировать подбитую машину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на артемовском направлении СВО бойцы добровольческой бригады «Ветераны» уничтожили позиции ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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