Никто и не заметил, как это произошло. Почему дочь Юлии Началовой уехала из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Дочь Юлии Началовой уезжала в Китай по учебе

Никто и не заметил, как это произошло. Почему дочь Юлии Началовой уехала из России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Наследница артистки сама призналась, что покидала страну. Но зачем?

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина покинула Россию. Причем сделала она это довольно тихо, никто даже и не заметил. Но наследница артистки вышла на связь в своем личном блоге и сообщила, куда пропала. На это обратило внимание издание dni.ru.

Оказывается, что Алдонина провела каникулы в Китае. Она рассказала, что это поездка оставила у нее самые яркие и положительные эмоции. В КНР девушка отправилась вместе с Международной образовательной школой.

В рамках поездки наследница Началовой посетила несколько городов, пообщалась с местными школьниками и студентами и ближе познакомилась с китайской культурой.

«Китай, спасибо за дружбу и эмоции, которые останутся навсегда в моем сердце. А мы теперь с нетерпением ждем ответного визита ребят в Россию», — написала Алдонина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Долина отчитала дочь Началовой.

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