Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного NBC News.

Согласно данным телеканала, рейтинг одобрения Байдена упал на 40%, поскольку американцев не устраивает его внешняя политика и позиция относительно конфликта на Ближнем Востоке.

«Ослабление позиций Байдена наиболее заметна среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Байден регулярно «обновляет» свой антирекорд. В сентябре около 74% опрошенных американцев выразили опасения по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы быть президентом во второй раз.

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