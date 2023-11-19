Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Большинство американцев недовольны внешней политикой президента США.
Фото: Reuters / JULIA NIKHINSON
Рейтинг президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного NBC News.
Согласно данным телеканала, рейтинг одобрения Байдена упал на 40%, поскольку американцев не устраивает его внешняя политика и позиция относительно конфликта на Ближнем Востоке.
«Ослабление позиций Байдена наиболее заметна среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Байден регулярно «обновляет» свой антирекорд. В сентябре около 74% опрошенных американцев выразили опасения по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы быть президентом во второй раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может победить на выборах президента США в 2024 году.
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