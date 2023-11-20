Готовы? Капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым
Капитан ВСУ Омелян: украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма и Донбасса
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
На Украине все же хотят переговоров с Россией. Но самое главное для стороны — не мир.
Украинские боевики не пойдут на смерть ради возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. Об этом в беседе с Guardian заявил капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Омелян.
По оценкам военнослужащего, для захвата новых российских регионов, включая Крымский полуостров, киевскому режиму придется кинуть туда от 300 до 500 тысяч боевиков. Захватить территории было бы возможно, подчеркнул он, если бы Запад направил ВСУ дополнительные танки и истребители F16. Однако есть одно «но».
«Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть», — отметил украинский капитан.
Омелян считает, что Киев мог бы согласиться на мирные переговоры с Москвой, однако для украинской стороны главной целью после этого станет интеграция в НАТО и последующее укрепление своей армии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта.
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