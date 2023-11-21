Магия не поможет: в США заявили, что для Украины нет волшебного оружия

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Шеф Пентагона Остин: нет оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой

Магия не поможет: в США заявили, что для Украины нет волшебного оружия

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Представитель Пентагона также оценил конфликт с Россией.

Соединенные Штаты не могут дать Украине такое оружие, которое стало бы для украинской армии в конфликте с Россией волшебной палочкой. Такое заявление сделал глава Пентагона Лллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве.

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — приводит Telegram-канал «Страна.ua» слова министра.

По словам Остина, ситуация на фронте зависит от умения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) синхронизировать использование различных вооружений, которые США поставляют им. Кроме того, шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине будет жестокой и изматывающей борьбой.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что США анонсировали новый транш военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередной пакет успокоительной пилюлей.

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