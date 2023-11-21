Россиянина осудили почти на три года за отказ ехать в зону СВО на Украине

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, признав его в виновным по уголовному делу о неисполнении приказа. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев… Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Суд установил, что утром 25 июля, опасаясь за свою жизнь, военный отказался выполнять приказ командира об отправке в зону спецоперации на Украине. В намеченный день он не явился на службу. В дальнейшем военному дали аналогичный приказ, но 28 июля в присутствии сослуживцев тот снова отказался его выполнять.

Мужчина не скрывал от сослуживцев свои намерения и искал у них поддержки, из-за чего другие военные тоже стали отказываться. Как отметили в суде, это негативно повлияло на состояние воинской дисциплины в части. Отягчающим обстоятельством стало то, что осужденный совершил преступление в период мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что художницу Скочиленко приговорили к семи годам тюрьмы за фейки о ВС РФ.