Художницу Скочиленко приговорили к семи годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Фигурантка в одном из магазинов расклеивала вместо ценников стикеры с ложной информацией о ходе спецоперации.
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
Художница Александра Скочиленко приговорена к лишению свободы сроком на семь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Соответствующее решение было вынесено Василеостровским районным судом Петербурга.
«Скочиленко признана виновной по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — пишет в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.
Уточняется, что срок художница будет отбывать в колонии общего режима. За распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии ее также лишили возможности осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов.
Согласно материалам следствия, Скочиленко в одном из петербургских магазинов на ценники приклеивала стикеры, содержащие ложную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Через две недели после произошедшего, 13 апреля, она была арестована.
Ранее 5-tv.ru писал, что участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ.
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