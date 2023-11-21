ВСУ за сутки потеряли до 245 боевиков на донецком направлении

Российские бойцы «Южной» группировки войск отразили на донецком направлении две атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России, приводят данные из зоны спецоперации за сутки.

По данным ведомства, в районе Курдюмовки Донецкой народной республики (ДНР) наши военные отбили две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, огневое поражение было нанесено живой силе и технике 22-й механизированной бригады армии Украины в районе Клещеевки.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «МСТА-Б», — говорится в сводке.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала ноября Вооруженные силы Украины потеряли свыше 13,7 тысячи боевиков в зоне конфликта.