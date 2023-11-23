Решит ли Белый дом прекратить поддержку одной из стран?

Украина отчаялась, а Израиль может сам себя защитить — из такой мысли и нужно исходить при решении, кому предоставлять помощь. С таким заявлением выступил глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин.

«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и ей нужна помощь незамедлительно», — сказал он в интервью телеканалу New Yorker.

При этом Кардин подчеркнул, что Израилю помощь оказывать нужно, но это «не критично», а вот Украине гораздо важнее своевременная поддержка. К тому же, продолжил конгрессмен, ЦАХАЛ (армия Израиля. — Прим. ред.) может самостоятельно защитить свою страну.

«Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно», — добавил Кардин.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США.