Бойцы ВС РФ предотвратили очередную атаку ВСУ с использованием беспилотников

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Минобороны: ВС РФ предотвратили атаку ВС РФ с использованием беспилотников

Бойцы ВС РФ предотвратили очередную атаку ВСУ с использованием беспилотников

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация

Около тринадцати дронов бойцы сумели перехватить над территорией Крымского полуострова.

МО РФ пресекло очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории страны. С соответствующим отчетом вышли в пресс-службе ведомства в пятницу.

По информации официальных представителей, сразу 16 дронов были подавлены силами ПВО ракетного типа. Тринадцать из них направлялись в сторону Крымского полуострова, еще три были нацелены на Волгоградскую область.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — гласит официальное сообщение ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате попытки террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Сутками ранее беспилотные летательные аппараты китайского производства засекли над Крымом накануне. Первый дрон ликвидировали на западном мысе Тарханкут. Еще два беспилотника рухнули в поселке Черноморское, один из них упал около жилого дома. 

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области

Тема:
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