Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
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Губернатор региона сообщил, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он указал, что вражеский беспилотник был сбит сегодня вечером на территории Шаблыкинского района.
Предварительно, повреждений и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около десяти часов вечера средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.
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