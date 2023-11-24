Перемирие наступило: на сколько дней прекращен огонь в секторе Газа

У обеих сторон находятся десятки заложников и арестованных.

Соглашение Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Перемирие начало действовать 24 ноября в 07:00 (08:00 мск) и продлиться до понедельника включительно. По условиям сделки, стороны обменяются десятками находящихся у друг друга заложников и арестованных.

Сегодня, в пятницу, первую группу заложников из 13 женщин и детей вывезут из сектора Газа примерно в 16:00 (17:00 мск). Всего за четыре дня планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. В основном будут освобождать женщин и детей.

Также каждый день в Газу будут прибывать 200 грузовиков с помощью и четыре с топливом и бытовым газом.

Почему начался конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Позднее, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице «Аль-Ахли». Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

Также 29 октября больница «Аль-Кудс» в Газе подверглась обстрелу, по ее окрестностям нанес удар Израиль. По данным СМИ, в больнице укрывались 12 тысяч человек.

В результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек

11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.

Позднее, 15 ноября, ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.

В среду, 22 ноября, Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара о прекращении огня на четыре дня. Эту сделку называют самой большой победой дипломатии в конфликте на Ближнем Востоке за последние полтора месяца. 5-tv.ru рассказывал главное об этом соглашении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС.