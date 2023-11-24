Даже командиры ВСУ неохотно выполняют приказы президента Украины.

Становится все меньше украинцев и союзников Киева, которые верят в победу страны в конфликте с Россией. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние, сообщает The American Conservative.

«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто“», — говорится в статье.

Отмечается, что даже командиры украинских войск уже неохотно выполняют приказы Зеленского о проведении неэффективных операций по наступлению. У Украины на исходе ресурсы, а у союзников — терпение, поэтому пора переходить к дипломатии.

Режим должен сделать приоритетом прекращение боевых действий. Это необходимо и для окончания разрушения Украины, и для предотвращения эскалации, подчеркивает издание.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замглавы Минобороны Украины Маляр призвала граждан не бояться мобилизации.