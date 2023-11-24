Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
TAC: Зеленский отчаялся из-за отказа украинцев и союзников верить в победу Киева
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
Даже командиры ВСУ неохотно выполняют приказы президента Украины.
Становится все меньше украинцев и союзников Киева, которые верят в победу страны в конфликте с Россией. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние, сообщает The American Conservative.
«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто“», — говорится в статье.
Отмечается, что даже командиры украинских войск уже неохотно выполняют приказы Зеленского о проведении неэффективных операций по наступлению. У Украины на исходе ресурсы, а у союзников — терпение, поэтому пора переходить к дипломатии.
Режим должен сделать приоритетом прекращение боевых действий. Это необходимо и для окончания разрушения Украины, и для предотвращения эскалации, подчеркивает издание.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замглавы Минобороны Украины Маляр призвала граждан не бояться мобилизации.
- 24 нояб
- «Страшная тема»: украинцам посоветовали не ждать хороших новостей
- 24 нояб
- «Неизбежная цена»: на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
- 24 нояб
- Бойцы ВС РФ предотвратили очередную атаку ВСУ с использованием беспилотников
- 24 нояб
- На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
- 24 нояб
- «Шмель» выпускает огненное жало! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 24 нояб
- Сущий кошмар для ВСУ: как работают российские снайперы в районе Угледара
- 23 нояб
- Путин посмертно наградил орденами Мужества работников «Черноморнефтегаза»
- 23 нояб
- ВСУ не начнут использовать танки Abrams раньше весны: есть реальные проблемы
- 23 нояб
- Всего 38 лет: каким коллеги запомнили погибшего военкора Бориса Максудова
- 23 нояб
- Позиции боевиков ВСУ разбили в районе Берестового в ДНР
Читайте также
85%
-0.04 96.23
0.08
Нашли ошибку?