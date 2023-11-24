Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние

|
Евгения Романова
Евгения Романова 223 0

TAC: Зеленский отчаялся из-за отказа украинцев и союзников верить в победу Киева

Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Даже командиры ВСУ неохотно выполняют приказы президента Украины.

Становится все меньше украинцев и союзников Киева, которые верят в победу страны в конфликте с Россией. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние, сообщает The American Conservative.

«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто“», — говорится в статье.

Отмечается, что даже командиры украинских войск уже неохотно выполняют приказы Зеленского о проведении неэффективных операций по наступлению. У Украины на исходе ресурсы, а у союзников — терпение, поэтому пора переходить к дипломатии.

Режим должен сделать приоритетом прекращение боевых действий. Это необходимо и для окончания разрушения Украины, и для предотвращения эскалации, подчеркивает издание.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замглавы Минобороны Украины Маляр призвала граждан не бояться мобилизации.

Тема:
Спецоперация
24 нояб
«Страшная тема»: украинцам посоветовали не ждать хороших новостей
24 нояб
«Неизбежная цена»: на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
24 нояб
Бойцы ВС РФ предотвратили очередную атаку ВСУ с использованием беспилотников
24 нояб
На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
24 нояб
«Шмель» выпускает огненное жало! Лучшее видео из зоны СВО за день
24 нояб
Сущий кошмар для ВСУ: как работают российские снайперы в районе Угледара
23 нояб
Путин посмертно наградил орденами Мужества работников «Черноморнефтегаза»
23 нояб
ВСУ не начнут использовать танки Abrams раньше весны: есть реальные проблемы
23 нояб
Всего 38 лет: каким коллеги запомнили погибшего военкора Бориса Максудова
23 нояб
Позиции боевиков ВСУ разбили в районе Берестового в ДНР
-8° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

11:35
Выпускают хиты и дают концерты: пять самых ярких звезд шоу «Голос», о которых все забыли
11:34
Полиция нагрянула с проверкой на подмосковный склад Wildberries
11:26
Спасение есть: еще более 100 россиян эвакуировались на родину из сектора Газа
11:18
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО
11:10
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
11:06
Неизвестный космический луч появился ниоткуда: что это было

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
18 лет спустя: как сложилась судьба женщины, ставшей матерью в 66 лет
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд