Жителей Украины призвали серьезно относиться в необходимым мероприятиям по призыву в ряды ВСУ.

На Украине прошло время популярных решений по мобилизации, поскольку они уже исчерпаны на фоне «такой сложной войны». Об этом заявила бывший заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр, призвав граждан не бояться мероприятий по сбору людей для отправки на фронт.

«Их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр указала на преобладающее число военных в рядах России. По ее словам, силы ВСУ не будут больше сил армии России. Дело в том, что у Украины меньше оружия, причем об этом Киев не должен бояться говорить откровенно, как и о мобилизации.

«Не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заявила Маляр.

До этого сообщалось о росте в десятки раз числа дезертирства в ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что растет число украинцев, готовых пожертвовать землями ради мира с Россией.