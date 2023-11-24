ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие и беспилотники. В Минобороны РФ привели подробности из зоны спецоперации на Украине.

ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Российские войска нанесли 31 групповой удар по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные за неделю.

Так, с 18 по 24 ноября наши бойцы наносили удары высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, арсеналам и местам хранения вооружения.

Кроме того, целями для армии России стали пункты размещения подразделений ВСУ, формирований «Азов»*, а также «иностранного легиона».

«Все назначенные объекты поражены», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевиков ВСУ, которых президент Украины Владимир Зеленский продолжает отправлять на поле боя, быстро ликвидируют.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
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ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ

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