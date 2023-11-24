Ни капли рациональности: в ВСУ недовольны приказами Владимира Зеленского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 114 0

SwebbTV: украинские боевики на некоторых участках не живут больше трех дней

Ни капли рациональности: в ВСУ недовольны приказами Владимира Зеленского

Фото: REUTERS / Alina Smutko

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Почему президент Украины продолжает отправлять боевиков на поле боя, несмотря на проваленное контрнаступление?

Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Владимир Зеленский продолжает отправлять на поле боя, быстро ликвидируют. Об этом пишет Swebbtv.

«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня», — указывает издание.

По словам журналистов, у президента Украины нет ни капли рациональности, раз он продолжает отправлять боевиков в бой, несмотря на потери и неудачи. Автор материала сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, который спрятался у себя в бункере и полностью потерял связь с реальностью.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский надеется — США продолжат поддерживать Киев, несмотря на шаткое положение внутри Украины.

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