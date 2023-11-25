Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты

Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Спонсоры киевского режима признают, что не выдерживают конкуренции с техникой ВС РФ.

Пока Украина просит у западных партнеров танки, истребители и ракеты, зарубежные военные эксперты размышляют о провалах в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Специалист из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне Сет Джонс в интервью изданию The Economist отметил, что в течение многих лет Россия уделяла «огромное внимание» использованию своего военно-промышленного комплекса для производства и разработки «впечатляющего спектра средств РЭБ».

«Снаряды Excalibur с GPS-наведением внезапно начали уходить от цели из-за российских помех. Нечто подобное начало происходить с управляемыми бомбами JDAM-ER, которые Америка поставила ВВС Украины, а украинские ракеты дальнего действия GMLRS, запускаемые HIMARS, также начали промахиваться. В некоторых регионах большинство снарядов GMLRS сбиваются с пути», — сказано в материале.

Еще большее беспокойство Запада вызывает растущая способность российских систем РЭБ противостоять множеству дешевых дронов, которые Киев использует для самых разных задач: от разведки ударов по танкам или командным узлам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются взять количеством, но их беспилотники в результате просто парят, пока не сядут батареи, а потом падают на землю.

Как подчеркивают авторы материала, ни повысить их устойчивость украинских беспилотников к помехам, ни наделить их искусственным интеллектом, позволяющим летать без живой связи с человеком-оператором, пока не представляется возможным, по крайней мере, для мини-дронов. Эксперты считают, что среди многих российских систем РЭБ особенно опасен для украинских дронов автомобильный «Шиповник-АЭРО», успешно работающий в радиусе десяти километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что главком ВСУ Валерий Залужный похвалил российских бойцов.

Тема:
Спецоперация
25 нояб
«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16
25 нояб
«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году
24 нояб
Орел с сюрпризом: замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО
24 нояб
«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
24 нояб
«План Б»: США и Германия задумались о переговорах по конфликту на Украине
24 нояб
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ
24 нояб
Ни капли рациональности: в ВСУ недовольны приказами Владимира Зеленского
24 нояб
«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране
24 нояб
Дал заднюю: боевик ВСУ проехал по сослуживцам на БТР при стремительном отступлении
24 нояб
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
-6° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:08
Умерла певица Слава Миколайчик
3:46
Ребенок утонул во время тренировки в бассейне на Урале
3:23
«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
2:54
Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты
2:29
Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Сейчас читают

Многодетная мать месяцами жила с телами детей, укрытых под одеялами: что известно
Певица Наталья Гулькина спасает котов-инвалидов: «У меня дома целый зоопарк»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд