«Русские нас превосходят»: главком ВСУ Залужный похвалил наших бойцов

Залужный похвалил российскую авиацию и силы радиоэлектронной борьбы в зоне СВО
Фото: © РИА Новости
Владимир Зеленский пока никак не отреагировал признание украинского военачальника. Между ними грядет новый скандал?
Российская авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были высоко оценены главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным. Удивительно, но он признал значительное преимущество российских бойцов в зоне спецоперации во время интервью изданию The Economist.
«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — сообщил военачальник.
Кроме того, он добавил, что их специальные снаряды Excalibur с GPS-наведением уже потеряли свою эффективность из-за того, что российская армия модернизировала силы РЭБ.
«Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов „Ланцет“», — добавил Залужный.
По словам военачальника, западные поставки не спасают ВСУ, к примеру, танки для разминирования из Норвегии вообще оказались практически бесполезны. Киев требует к ним еще и датчики, которые могут помочь обнаружить мины в земле, используя скрытые от глаз световые импульсы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Шойгу поручил учитывать опыт применения беспилотников в зоне СВО.
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