Противник еще сопротивляется: что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО

Пока еще значительная угледарская группировка ВСУ продолжает окапываться в осажденном городе. Ни о каком контрнаступлении речи уже не идет.

«Русские долго терпят, но потом больно бьют», — поговорка нашла свое подтверждение как раз в боях на севере ДНР. Все годы конфликта в Донбассе, украинские войска применяли кассетные боеприпасы. По городам, по полям, не важно. С лета этого года на «кассеты» перешли особенно плотно, из оскудевших арсеналов НАТО стали приходить в основном такие боеприпасы.

И вот прилетел бумеранг: началось применение кассетных вооружений российскими войсками, но не снарядов, а сразу бомб, что позволяет «накрывать» свинцовым ливнем площадь в несколько гектаров. Зрелище завораживающее и устрашающее. В окопах ВСУ в это время творится настоящий ад.

Киевские формирования уже не стесняются выкладывать в соцсети кадры своего бегства с позиций. И это тоже важный психологический Рубикон. Вся бравада про «украинский реванш» улетучилась. О нем и не помышляют. Удержаться бы или хотя бы спасись бегством.

Российские войска демонстрируют активную оборону на нескольких участках фронта, не только к северу от Донецка, но и к югу. Там в районе Новомихайловки нашим войскам противостоит 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая воюет в Донбассе с 2014 года. Репортаж с южнодонецкого направления — военкора «Известий» Кирилла Олькова.

Эксклюзивные кадры ожесточенного ночного боя под Новомихайловкой. Через несколько минут его исход решают наши танкисты.

Один удар за другим. На территории противника разрывы. О ночной вылазке под Новомихайловку командир танка с позывным «Певец» рассказывает нам уже при свете дня.

«Отработали по блиндажам, укрепрайону. Отработали эффективно», - отметил танкист.

На счету только одного этого экипажа десятки пораженных целей.

Сразу после возвращения в тыловой район танки проходят обязательный техосмотр. Проверка орудия перед следующим боевым выездом. Он уже сегодня ночью. И снова под Новомихайловку, которая имеет стратегически важное значение на этом участке Южно-Донецкого фронта. Контроль над населенным пунктом, даст нам возможность для наступления на северном рубеже в район Марьинки, а кроме этого существенно ослабит ВСУ и на юге под Угледаром.

Пока еще значительная угледарская группировка ВСУ продолжает окапываться в осажденном городе. Ни о каком контрнаступлении речи уже не идет. А вот наша пехота постепенно продвигается вперед в районе села Никольское при поддержке группы тяжелых снайперов.

«В момент продвижения штурмовых групп по ним открылся огонь из крупнокалиберного пулемета. Отработали пулеметчика. Помогли пройти штурмовым группам», — рассказывает снайпер-корректировщик с позывным «Тимати».

В тепловизоре те самые угледарские высотки. Наши бойцы застали ВСУ врасплох во время ротации.

Снайперы передают координаты противника артиллерии 29 армии группировки «Восток». В этом квадрате грохот снарядов не смолкает ни на минуту.

Артиллеристы пытаются отрезать осажденных от снабжения, но противник еще сопротивляется. Над нашими артиллеристами кружат стаи беспилотников.

«Здесь как разведывательные их летают, так и FPV-дроны. В соседней полосе стоит пикап с пулеметом и противодронными установками. Они предупреждают нас, мы предупреждаем их», — говорит командир орудия с позывным «Малец».

На случай, если малое ПВО не справится, артиллеристам помогут зенитчики.

Через секунду на земле обломки беспилотника Shark. На счету только этого расчета более 70 уничтоженных воздушных целей.

Без поддержки ПВО наземным подразделениям не обойтись. У наших основных сил сейчас две задачи: «забетонировать» весь южнодонецкий фронт от прорывов врага и одновременно наступать.