ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении

На данном участке фронта защитники Донбасса успешно отразили атаку противника.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские войска за минувшие сутки отразили атаку 72-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили свое положение по переднему краю в районе населенного пункта Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
В оборонном ведомстве отметили, что российской армии успехов удалось добиться благодаря слаженной работе бойцов группировки войск «Восток», а также авиации и артиллерии.
На южнодонецком направлении в районе Приютного российским войскам также удалось разбить живую силу 127-й бригады ВСУ. Всего на данном участке фронта потери противника за сутки составили до 80 украинских нацистов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ сообщили о ликвидации трех самолетов ВСУ.
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