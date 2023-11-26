В Минобороны РФ сообщили о ликвидации трех самолетов ВСУ
Вражеские истребители потерпели крушение в Херсонской и Днепропетровской областях.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три вражеских самолета в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга.
Уточняется, что два украинских истребителя Су-27 были сбиты в Херсонской области. Еще один МиГ-29 был ликвидирован в районе населенного пункта Пятихатки, расположенного под Днепропетровском.
В оборонном ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО РФ сбили 53 дрона и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне конфликта.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что две украинские зенитные ракеты С-200 были уничтожены в акватории Азовского моря.
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