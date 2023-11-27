Более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 196 0

На южные регионы России обрушилась мощная стихия. Из-за непогоды затоплены порядка 25 населенных пунктов, известно об одном погибшем.

Более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

В зоне удара сильнейшего циклона по Крыму оказался и севастопольский Институт биологии южных морей. О подтоплении здания в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его данным, вода хлынула в третий зал здания, разрушения всего получили четыре научные лаборатории.

«В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», — уточнил Развожаев.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.

Уже известно и о первых пострадавших в Крыму. Разные травмы получили шесть человек, двое из них были госпитализированы.

В Крыму в первый же час ухудшения погодной ситуации из-за шторма создали Оперштаб. Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Власти попросили жителей без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальное похолодание придет в ряд регионов России.

Тема:
Погода
27 нояб
«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
27 нояб
«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
27 нояб
В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС
27 нояб
Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии
27 нояб
Шторм века: на юг России обрушился небывалый ураган
27 нояб
На юг РФ обрушился «Шторм века»: что происходит в Крыму и Севастополе
25 нояб
Что лучше согреет зимой — шуба или пуховик?
25 нояб
«Морозы будут трещать»: аномальные холода накроют ряд регионов России
25 нояб
Как по боли отличить перелом от ушиба и вывиха — объясняет врач
24 нояб
Как подъем на небоскреб: в Москве побит рекорд атмосферного давления
-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Заботливая жена или хитрая интриганка: скандал за скандалом вдовы Караченцова
11:17
«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
11:03
«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
10:57
Спрос оказался слишком велик: лимиты по льготной ипотеке могут увеличить
10:41
«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода
10:29
В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд