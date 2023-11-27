Более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе
На южные регионы России обрушилась мощная стихия. Из-за непогоды затоплены порядка 25 населенных пунктов, известно об одном погибшем.
Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev
В зоне удара сильнейшего циклона по Крыму оказался и севастопольский Институт биологии южных морей. О подтоплении здания в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его данным, вода хлынула в третий зал здания, разрушения всего получили четыре научные лаборатории.
«В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», — уточнил Развожаев.
Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.
Уже известно и о первых пострадавших в Крыму. Разные травмы получили шесть человек, двое из них были госпитализированы.
В Крыму в первый же час ухудшения погодной ситуации из-за шторма создали Оперштаб. Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Власти попросили жителей без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальное похолодание придет в ряд регионов России.
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