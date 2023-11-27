ВС РФ отразили три атаки штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Армия Украины понесла существенные потери в живой силе и технике.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные успешно отразили три атаки штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации.
По данным ведомства, атаковать пытались 43-я и 57-я механизированные бригады ВСУ. Атаки были отбиты подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии.
«Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика“», — говорится в сводке Минобороны России.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация на Украине зашла в тупик, и именно от он должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту, считает бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.
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