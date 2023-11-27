«Фокус должен сместиться»: в США призвали сменить стратегию Запада в конфликте на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

В США призвали Запад сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Украины

«Фокус должен сместиться»: в США призвали сменить стратегию Запада в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Американцы понимают, что украинская армия во главе с Владимиром Зеленским зашла в тупик.

Ситуация на Украине зашла в тупик, и именно от он должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту, считает бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.

Экс-чиновник в статье для издания Politico призвал западные страны пересмотреть план действий в отношении Украины.

«Вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — указал Даалдер.

Он считает, что Украине нужны гарантии безопасности, в том числе, для интеграции территорий в НАТО. Однако, по словам Даалера, вступление страны в Североатлантический альянс займет долгие годы.

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Спецоперация России на Украине и провал контрнаступления ВСУ

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине, по мнению президента Совета по международным отношениям США Ричарда Хааса, вряд ли удастся вернуть территории.

Тема:
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