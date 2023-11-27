Гигантские волны накрывали берег: какие беды принес «Шторм века» в города России

Весь юг России сегодня восстанавливается после «шторма века». Непогода мощно ударила по четырем регионам. Это Крым, Кубань, Ростовская область и Дагестан. По последней информации погибли четыре человека, десять пострадали. Доклады о ситуации на юге страны заслушал президент. Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Разрушения — масштабные. Гигантские волны накрывали пляжи и дома на побережье. Ветер с порывами до 40 метров в секунду валил деревья и рвал высоковольтные провода. Без электричества остались почти два миллиона жителей. В Ростовской области, в Азове затоплен причал Морского порта, а в Шахтах водителям приходилась уворачиваться от летающих крыш. О ситуации в наиболее пострадавших регионах материал корреспондентов «Известий» Ярослава Богата и Николая Аксенова.

«Все размыло», — жалуется житель Краснодарского края.

Деревянные обломки на пляже, по городу — сотни поваленных деревьев. Шторм на Черноморском побережье бушует вторые сутки. Разрушительные волны высотой почти в 8 метров смывают все на своем пути.

Волнорезы не справляются с мощью шторма. Несмотря на защитные сооружения, вода переливается, и вот человека смыло. Вода, как по каналам, идет к придомовым территориям: территория затоплена морской водой.

В «Сириусе» разрушена набережная, затоплены несколько улиц. Под водой оказались бассейны, спортивные и детские площадки. А в Сочинском микрорайоне Лоо волна хлынула с такой силой, что от удара сложился трехэтажный дом.

К счастью, обошлось без пострадавших.

«Гудело всю ночь, просто бешено. У нас первый раз такое. Такого шторма не было ни разу у нас на побережье, сколько здесь живу», — рассказала жительница Кубани.

Движение на железной дороге заблокировано. В районе Лазаревского из-под рельсов вымыло насыпь из щебня и гравия.

«Полностью размыло, провода в земле „вымыло“, вот там валяются опоры», — рассказал очевидец.

Пассажиров, чьи планы скорректировал шторм, перевозят в пункты размещения или аэропорт Сочи. Всех обеспечили едой и водой. Всего задержано полсотни поездов. Движение постепенно восстанавливают. Уже известно, что после 15-часового простоя поезд Адлер-Москва держит курс на столицу.

Задача экстренных служб — до конца дня вернуть в дома тепло и свет, обеспечить бесперебойную подачу электричества на социальные объекты. Непогода сдаваться не планирует.

Только за сутки на Кубань обрушилась почти месячная норма осадков. И по данным синоптиков, циклон не отпустит Краснодарский край как минимум до среды.

В Крыму первыми под удар стихии попали новостройки на побережье. Подвалы затопило, без кровли осталось несколько домов частного сектора, забор из металлопрофиля разметало, как осенние листья.

Если на западном побережье шквалистый ливень топил и заливал дома, то в Крымском предгорье в первый день непогоды началась настоящая пурга. Снега выпало так много, что в некоторых местах его толщина достигает метра.

В первые часы шторма века на всей территории полуострова из строя начали выходить трансформаторные подстанции, в Сакском районе повредило газопровод, без света остались около полумиллиона человек.

«Света не было. Деревья попадали. За гаражи крышу снесло», — рассказала местная жительница Людмила Хорсеенко.

У Людмилы света нет с вечера воскресенья, и когда появится– женщина не знает. Главная забота сейчас — отремонтировать хозпостройки, с которых снесло крышу.

Самыми уязвимыми в разгар разгула стихии стали временные электроопоры на новых улицах. Дело в том, что здесь нет классических изоляторов, которые крепятся к столбу. Поэтому высоковольтные провода срывало прямо на асфальт.

Жертвами урагана стали и животные. Два крупных океанографических центра в Севастополе понесли колоссальные потери. Погибли обитатели аквариума-музея.

«Были затоплены четыре лаборатории. Затоплен аквариум, уничтожена причальная стенка. Уничтожен маяк, устричный питомник», — рассказал директор ФИЦ ИНБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.

Несмотря на то, что понедельник был официально объявлен нерабочим днем, у коммунальщиков и спасателей работа только начинается. Специалистам необходимо расчистить дороги и дворы от деревьев и упавших элементов зданий. В регионе работает несколько оперативных штабов: сотрудники МЧС уже вывезли несколько десятков человек из опасных районов в пункты временного размещения.

Штормовое предупреждение продолжает действовать на полуострове до конца понедельника.