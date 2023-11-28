Петербург «засыпает», на дорогах десятки аварий: что происходит в северной столице

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Петербург стоит в десятибалльных пробках

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Город стоит в десятибалльных пробках.

Сильнейший снегопад осложнил жизнь петербуржцам, для которых передвижение по городу превратилось в своеобразный квест. Пока пешеходы пытались преодолеть снежные заносы на тротуарах, из стоящих в десятибалльных пробках авто на них взирали печальные водители.

Корреспондент «Известий» Роман Иконников своими глазами увидел, что натворила «черная метель» в северной столице, и как с этим пытаются справиться коммунальщики.

С наступлением ночи метель, накрывшая Петербург, не отступила. Снег продолжил засыпать улицы, дороги и дворы. Несмотря на то, что коммунальные службы ведут уборку в усиленном режиме, успеть за темпами зимних осадков оказалось сложной задачей.

Судя по онлайн-карте Комитета по благоустройству, уборочная техника на улицах города есть. Работает она и возле станции метро «Горьковская». Расчищаются подъезды и, что важно, подходы к переходам. В том числе, подземным. Вот один из них. Если подойти к самому переходу, в принципе, никаких преград не возникает, то вот спуститься вниз уже не так просто — ступеньки пока еще не почищены. Это больше напоминает горку для катания, нежели спуск

Для сравнения мы заглянули в спальный район и увидели, как там обстоят дела с уборкой снега.

У станции метро «Беговая» ситуация выглядит лучше. Здесь подземный переход вычищен, можно спокойно подняться и спуститься. Есть проход к автобусной остановке. Здесь тоже видно, что техника ездит и работает. Немного снега снова нападало, и могут возникнуть проблемы у автобусов, которые подъезжают к этой остановке, потому что техника, которая чистила дороги, смела этот снег как раз к краю дороги, и там можно застрять или, как минимум, забуксовать.

Проблемы на дорогах начались еще с вечера. На Невском проспекте встали троллейбусы, в Невском районе остановились трамваи, на Комендантском проспекте люди шли пешком до метро, выходя из транспорта задолго до точки назначения. Пробки достигали рекордных десяти баллов.

Синоптики не спешат обнадежить жителей Петербурга своими прогнозами. Во вторник снова обещают снег и сильный ветер. Метель продолжит буйствовать на берегах Невы.

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