Коллапс в Пулково: тысячи пассажиров застряли в аэропорту

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Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Пулково

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Десятки рейсов отменены из-за мощного снегопада.

Нелегко пришлось и пассажирам, застрявшим из-за непогоды в петербургском аэропорту Пулково.

Сильнейший снегопад стал причиной отмены или задержки десятков рейсов и истрепанных нервов сотен человек, которые не смогли вовремя улететь. Некоторые ждали вылета, сидя на полу. С коллапсом в воздушной гавани столкнулся и корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Сегодня табло в Пулково красное, больше 40 рейсов задержаны или перенесены, например в Стамбуле рейсы отменены вовсе, поэтому в представительстве Turkish Airlines огромная, большая очередь.

Здесь сегодня ночью практически как днем, как в час пик. Показательная история с нашим конкретно рейсом, должны были мы улетать около 22 часов в Архангельск, соответственно, приехать сюда в Пулково около 19-20 часов, на часах было два часа ночи, рейс перенесли несколько раз, ни питания, ни воды конечно, нам никто не предоставил. Почему? Потому что у нас так и не было регистрации, не было посадочных талонов.

Все-таки повезло некоторым пассажирам больше, чем нам, их авиакомпании выдавали ваучеры на питание, они шли питались в местный фастфуд.

Сейчас Пулково комментируют свою работу, как в штатном режиме, хотя повторюсь, вот это красное табло так ну красноречиво говорит, что вряд ли они все-таки правы. Тем не менее, какие-то самолеты садятся, какие-то пытаются улететь, полный аэропорт людей, кто-то уехал в гостиницу. Кстати, рекомендуют авиакомпании за свой счет где-то переночевать, сохранить все чеки, подавать потом жалобы, апелляции, говорят, обязательно все возместят, но как это будет — бог весть.

Опять-таки представители авиакомпании говорят, что в большинстве гостиниц, даже в городе Пушкине — это пригород Петербурга — уже все занято, все из Пулково разъезжаются.

Наш рейс перенесен на завтра на 20 часов вечера, причем как нам прокомментировали, это не конечное, скорее всего, время, может быть его и отменят вовсе.

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Погода
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