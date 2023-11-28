«Угроза шторма»: стихия может затронуть 15 регионов России

ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном шторме в 15 регионах России
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Ожидается ветер со скоростью до 30 м/с.
По сообщению Максима Бедило, начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в 15 регионах России ожидается порывистый ветер со скоростью вплоть до 30 м/с. Также возможны выпадения осадков до 25 мм.
Возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения — может быть ограничено транспортное сообщение и нарушено энергоснабжение некоторых населенных пунктов.
По словам Бедило, возможны сбои в Краснодарском крае и Ставропольском, также в республиках Северная Осетия, Адыгея и Крым. Ожидается непогода в Ленинградской области, Ростовской, Новгородской и Псковской. В заявлении также говорится об угрозе шторма в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и в северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие беды принес «Шторм века» в города России.
- 28 нояб
- Коллапс в Пулково: тысячи пассажиров застряли в аэропорту
- 28 нояб
- Петербург «засыпает», на дорогах десятки аварий: что происходит в северной столице
- 28 нояб
- Санкт-Петербург накрыла «черная метель»: когда закончится снегопад?
- 27 нояб
- Гигантские волны накрывали берег: какие беды принес «Шторм века» в города России
- 27 нояб
- «Во власти стихии»: синоптик рассказал об опасности нового шторма на юге РФ
- 27 нояб
- Москва и Петербург замерли в ожидании? Циклон из Крыма несется на север
- 27 нояб
- «На пределе»: Москва наращивает силы для борьбы с последствиями снегопада
- 27 нояб
- Песков рассказал, как Путин добирался на работу во время сильного снегопада
- 27 нояб
- Размыты пути и разрушены дома: средиземноморский циклон добрался до Сочи
- 27 нояб
- «Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
Читайте также
74%
-0.11 97.16
0.24
Нашли ошибку?