«Угроза шторма»: стихия может затронуть 15 регионов России

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 94 0

ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном шторме в 15 регионах России

«Угроза шторма»: стихия может затронуть 15 регионов России

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Погода

Ожидается ветер со скоростью до 30 м/с.

По сообщению Максима Бедило, начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в 15 регионах России ожидается порывистый ветер со скоростью вплоть до 30 м/с. Также возможны выпадения осадков до 25 мм.

Возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения — может быть ограничено транспортное сообщение и нарушено энергоснабжение некоторых населенных пунктов.

По словам Бедило, возможны сбои в Краснодарском крае и Ставропольском, также в республиках Северная Осетия, Адыгея и Крым. Ожидается непогода в Ленинградской области, Ростовской, Новгородской и Псковской. В заявлении также говорится об угрозе шторма в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и в северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие беды принес «Шторм века» в города России.

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