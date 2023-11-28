«Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

BI: украинские войска используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

«Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ

Фото: Getty Images / Mykhaylo PalinchakSOPA ImagesLightRocke

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Тема:
Спецоперация

Армия Украины от безысходности использует далеко не новое вооружение в зоне конфликта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пулеметы системы Максима образца 1910 года. Соответствующие фотографии распространились в Сети, сообщает издание Business Insider.

«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — говорится в публикации.

Авторы статьи назвали оружие «необычной техникой», разработанной более ста лет назад.

Пулемет системы Максима впервые был представлен за несколько дней до начала Первой мировой войны. Он использовался Русской императорской армией.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов против глав новых регионов России.

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