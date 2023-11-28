«У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Экс-подполковник США Дэвис заявил о победе РФ над Украиной из-за независимости

«У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Американцы уже сами не сомневаются в поражении киевского режима в конфликте.

Россия одержит победу в конфликте на Украине, поскольку является независимой во многих сферах, включая военную. Об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Эксперт указал на то, что страны Евросоюза и США так и не смогли согласовать помощь Украине, миллион снарядов вряд ли получит киевский режим. В то же время, указывает Дэвис, Россия способна сама себя обеспечить всем необходимым.

«У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина», — заявил Дэвис.

Отставной подполковник также указал на отсутствие кадров в армии Украины, что делает неизбежной победу России. Кроме того, по его словам, куда не посмотри — логистика, личный состав, политическая сила — все это сегодня на стороне России.

Читайте также

«Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Украине, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя шесть месяцев после объявленного контрнаступления ВСУ в США признали, что боевики потеряли огромное количество техники.

Тема:
Спецоперация
28 нояб
Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ
28 нояб
«Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ
28 нояб
«Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО
28 нояб
Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ
28 нояб
FPV-дронам нашли новое применение: лучшее видео из зоны СВО за день
27 нояб
Новые победы на поле боя: блестящая работа российской артиллерии в зоне СВО
27 нояб
«У нас есть сведения»: в ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов
27 нояб
«Если не Россия, то кто?» — замглавы Минюста Украины высказалась о переговорах
27 нояб
«Каждый сам за себя»: в ВСУ высказали недовольство действиями Зеленского
27 нояб
«Будут мишенью»: Украина обеспокоена возможной утратой спутников Starlink
-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Павел Прилучный и Зепюр Брутян признаны парой года
10:11
В России хотят ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов
10:06
Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ
9:50
Коллапс в Пулково: тысячи пассажиров застряли в аэропорту
9:43
«У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте
9:34
«Влюбились» — дочь Гузеевой раскрыла отношения мамы с Харламовым после конфликта

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
«Паразита кусок»: чем Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма
«Бриллиант, все остальное — цацки»: Киркоров появился на публике с эффектной блондинкой
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд