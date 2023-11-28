Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 285 0

Экс-разведчик США Риттер: ВС России лишили ВСУ огромного количества танков

Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация Украинский кризис Украинское контрнаступление

Европа продолжает доставать из закромов военную технику и отправлять киевскому режиму, не видя при этом насколько это бесполезно.

Спустя шесть месяцев после объявленного контрнаступления Вооруженными силами Украины (ВСУ) в США признали, что боевики потеряли огромное количество техники. С признанием выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«300 танков уже нет. 55 транспортных средств утрачено. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать», — сообщил Риттер.

Он также затронул вопрос продвижения ВСУ, отметив, даже если украинские националисты и смогли куда-то продвинуться, то впоследствии российские солдаты их отбросили назад.

«Украина ничего не добилась в этом контрнаступлении, кроме того, что пожертвовала еще 90 тысяч жизней. Она потеряла всю технику, которая была ей передана», — подытожил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего боится командование ВСУ.

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