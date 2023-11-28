Войска РФ поразили станции обнаружения воздушных целей ВСУ в зоне спецоперации

В зоне спецоперации войска России поразили за сутки три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей. Вместе с тем Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в живой силе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах», — говорится в сообщении.

Также российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряды системы залпового огня HIMARS. Еще ВСУ лишились шести беспилотников в населенных пунктах Федосеевка, Шипиловка ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское под Запорожьем и Голая пристань в Херсонской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России уничтожили дрон ВСУ над Рязанской областью.