Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью

Украинский беспилотник был уничтожен в небе над Рязанской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства попытка атаки Украиной объектов на территории РФ была пресечена в районе 21:00 по московскому времени.

Беспилотник самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Рязанской областью.

Информацию о попытке атаки украинскими войсками по территории РФ также опубликовал губернатор Рязанской области Павел Малков в официальном Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — сообщил глава региона.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают Крым и Донбасс натовскими ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью.