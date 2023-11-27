Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Попытка Украины ударить по объектам в РФ провалилась.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинский беспилотник был уничтожен в небе над Рязанской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства попытка атаки Украиной объектов на территории РФ была пресечена в районе 21:00 по московскому времени.

Беспилотник самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Рязанской областью.

Информацию о попытке атаки украинскими войсками по территории РФ также опубликовал губернатор Рязанской области Павел Малков в официальном Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — сообщил глава региона.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают Крым и Донбасс натовскими ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 нояб
Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью
26 нояб
В Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов
26 нояб
Обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле: есть пострадавшие
20 нояб
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
20 нояб
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
19 нояб
Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
18 нояб
Два человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе под Белгородом
18 нояб
В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник
16 нояб
Три беспилотника перехвачены и уничтожены в акватории Черного моря
14 нояб
В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников
+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Показал истинное лицо. Боррель не увидел смысла отправлять помощь в Газу «тем, кого завтра убьют»
23:16
Сара Окс рассказала, кто является эталоном красоты в российском шоу-бизнесе
22:55
Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью
22:25
Национальный форум Российского Красного Креста стартовал в Москве
22:03
Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме
21:52
Лукашенко «с треском» уволил своего помощника. В чем причина?

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Президент некомпетентен» — Зеленскому пригрозили военным переворотом
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд